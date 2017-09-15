Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить

На литейном заводе КАМАЗа всем работникам запретили курить. Соответствующее распоряжение-постановление подписала администрации и профсоюзного комитета завода.

Согласно документу запрет начинает действовать с 18 сентября. Курить запрещено во всех производственных и административно-бытовых помещениях завода. Специально отведенные ранее комнаты для курения будут не просто закрыты на замок, но и опечатаны. Назначены ответственные, которые обязаны следить за соблюдением запрета. С распоряжением-постановлением всех работников знакомят под роспись, сообщает портал "Челны24".

Среди курящих работников запрет явно вызвал шок. Фото документа появилось в соцсети с коротким вопросом: «Ну и как вам это?» Уже есть комментарии. Мнения, естественно, разделились. Один из противников таких запретов написал коротко: «Голова поехаа». Сторонники документ поддерживают горячо: «Все правильно. Бросайте курить. И так на литейке, говорят, легкие за несколько лет убиваются, а вы в довершении всего, добиваете свои органы курением. Не миллионы зарабатываете, чтоб так здоровьем рисковать».