Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

Набережночелнинский городской суд оштрафовал начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова на 5000 рублей. На возбуждении административного дела настояла местная прокуратура.
Проверка надзорного органа показала, что его управление долго отвечало на обращения граждан.
Так, в исполком обратился челнинец с просьбой провести служебное расследование в отношении водителя, от действий которого могло произойти ДТП. В ответ управление с запозданием направило разъяснение, что вопросы соблюдения Правил дорожного движения относятся к компетенции ГИБДД.
Аналогичным образом рассмотрено обращение о краже имущества из общей городской бани. Заявителю было рекомендовано обратится в Управление МВД города.
При этом, согласно законодательству, на вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления, следует отвечать в течение семи дней, отмечает прокуратура Челнов.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
ей кинули мелкую рыбешку а она подумала что удочка тоже рыба
Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
Полностью согласен. Добавлю лишь, что в нормальных странах – государство держит иеговистов под надзором,...
Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
Очень печально! Настоящих пацифистов запрещают. Наша планета остается воинственной, а с этой реальностью...
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Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
.”..избирается депутатами..... .” Фактически давно назначен !