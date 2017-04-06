Вход | Регистрация
Курсы валют (06.04.2017):
$55.8940-0.6613 59.6948-0.5479
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
+4° +1° +1°
День
06 апреля		 Вечер
06 апреля		 Ночь
07 апреля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
06 апреля в 15:55
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка
Следком РТ выявил новый эпизод по делу руководства Татфондбанка

В отношении Роберта Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статье “злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия”.

06 апреля в 14:36
Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев
Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

На возбуждении административного дела настояла местная прокуратура.

06 апреля в 13:26
В Татарстане пропал 13-летний школьник
В Татарстане пропал 13-летний школьник

Полицией возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Убийство”.

06 апреля в 13:24
МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности
МВД Татарстана напоминает о необходимости сохранения бдительности к личной безопасности

Если вы стали очевидцем или жертвой преступления, необходимо сразу же сообщить об этом в полицию.

06 апреля в 12:51
В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида
В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида

18-летний житель Алексеевского района Николай Секалин и его 15-летний приятель получили по 9,5 и 6 лет колонии.

06 апреля в 11:26
В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство
В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство

Жильцов временно эвакуировали в близлежащий детский сад.

06 апреля в 10:27
В Челнах пройдет митинг “против террора”
В Челнах пройдет митинг “против террора”

Как сообщает мэрия города, “Главная цель акции – сплотиться в борьбе против главной угрозы современного общества – международного терроризма”.

06 апреля в 10:26
Нелегально торговавший алкоголем мужчина в Челнах пытался дать взятку полицейскому
Нелегально торговавший алкоголем мужчина в Челнах пытался дать взятку полицейскому

57-летний мужчина предложил 100 рублей за уничтожение материалов о его незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело.

06 апреля в 09:37
Казанский адвокат защитит мужчину, которого СМИ прославили, как «террориста»
Казанский адвокат защитит мужчину, которого СМИ прославили, как «террориста»

По словам правозащитника, российские спецслужбы “настоятельно рекомендовали” работодателю Андрея Никитина уволить его.

06 апреля в 09:28
В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв
В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Устройство сдетонировало рядом со школой, в результате пострадал один человек, сообщил источник в правоохранительных органах.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
Правда

Индекс правды: 13%
Проголосовало: 16

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
06 апреля 2017г. 16:05

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Башкирии лиса обокрала рыбаков (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 14:36
Рубрика: Вечерка On-Line

Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

Набережночелнинский городской суд оштрафовал начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова на 5000 рублей. На возбуждении административного дела настояла местная прокуратура.

Проверка надзорного органа показала, что его управление долго отвечало на обращения граждан.

Так, в исполком обратился челнинец с просьбой провести служебное расследование в отношении водителя, от действий которого могло произойти ДТП. В ответ управление с запозданием направило разъяснение, что вопросы соблюдения Правил дорожного движения относятся к компетенции ГИБДД.

Аналогичным образом рассмотрено обращение о краже имущества из общей городской бани. Заявителю было рекомендовано обратится в Управление МВД города.

При этом, согласно законодательству, на вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления, следует отвечать в течение семи дней, отмечает прокуратура Челнов.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru