Рафаиля Киямова оштрафовали за затягивание с ответами на обращения челнинцев

Набережночелнинский городской суд оштрафовал начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиля Киямова на 5000 рублей. На возбуждении административного дела настояла местная прокуратура.

Проверка надзорного органа показала, что его управление долго отвечало на обращения граждан.

Так, в исполком обратился челнинец с просьбой провести служебное расследование в отношении водителя, от действий которого могло произойти ДТП. В ответ управление с запозданием направило разъяснение, что вопросы соблюдения Правил дорожного движения относятся к компетенции ГИБДД.

Аналогичным образом рассмотрено обращение о краже имущества из общей городской бани. Заявителю было рекомендовано обратится в Управление МВД города.

При этом, согласно законодательству, на вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления, следует отвечать в течение семи дней, отмечает прокуратура Челнов.