Расписание празднования в Челнах Курбан-байрам

Отмечать Курбан-байрам челнинцы начнут в мечетях города 1 сентября в 6 часов утра с праздничных проповедей. Затем состоится Гает-намаз. После Гает-намаза совершаются жертвоприношения. Животные для этой цели можно прибрести в поселке Сидоровка на месте жертвоприношения – на площадке рядом с приемным пунктом бывшего мясокомбината.

В мусульманской религии праздник Курбан-Байрам считается одним из самых главных, его также называют днем жертвоприношения. На самом деле этот праздник является частью паломничества в Мекку, а так как не каждый может совершить поход в долину Мина, приносить жертву принято повсюду, где могут быть верующие.

По традиции в эти дни нельзя скупиться на угощения, мусульмане должны накормить бедных и нуждающихся. Часто для родных и близких делают подарки. Считается, что ни в коем случае нельзя скупиться, иначе можно привлечь на себя горести и беды. Поэтому каждый старается проявить щедрость и милость к другим.