Размер начислений платы за ОДН в Татарстане утвердят в течение полугода

Нормативы по содержанию общедомового имущества комитет по тарифам и минстрой должны будут утвердить в течение полугода. Об этом сегодня на брифинге в кабмине рассказал председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Искандер Гиниятуллин, пишет «БИЗНЕС Online».
«Мы, используя эти утвержденные нормативы, для каждого дома должны будем своим постановлением утвердить размер платы», — рассказал председатель комитета ЖКХ. При этом от дома к дому цифры будут разные. «Даже в двух одинаковых пятиэтажках площади мест общего пользования, жилых-нежилых помещений будут разные. В связи с этим будет разный размер платы», — пояснил Гиниятуллин.
Исходя из установленного норматива и площади мест общего пользования, управляющая компания будет рассчитывать размер ОДН.
Площадь эта должна быть прописана в техническом паспорте на многоквартирный дом, рассказали на брифинге. Ответственность за предоставление информации лежит на предоставляющей компании, отметил первый замминистра строительства РТ Алексей Фролов. При этом контроль за площадями — обязанность всех собственников, подчеркнул он. «В случае обращения граждан в правильности начисления платы, мы будем смотреть, какая информация внесена, смотреть технический паспорт дома, смотреть, не отданы ли помещения кому-то в аренду». Бывают случаи, когда в подвальном помещении арендатор размещает склад, производство — соответственно, эти площади уже должны быть исключены из общедомового имущества, и платить за них должен сам собственник, пояснил замминистра.
Напомним, благодаря изменениям законодательства с 1 января 2017 года в платежных ведомостях россиян появилась отдельная строка по оплате общедомовых расходов. Вводимые поправки полностью исключили расходы жильцов на ОДН из состава платы коммунальных услуг. Оплата за общедомовые нужды жильцов будет входить в плату за жилищные услуги.
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