Размер пенсий поднимут до прожиточного минимум

Правительство выделит регионам 99,7 млрд рублей в этом году для того, чтобы повысить размер пенсий до регионального прожиточного минимума. Об этом стало известно в ходе встречи главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова с Премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает «Газета.Ru».

По словам Дроздова, до прожиточного минимума будут доведены пенсии 3,9 млн россиян. «В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 млрд рублей в 69 субъектах Российской Федерации», – сообщил Дроздов.

Глава ПФР также напомнил, что в этом году пенсионеры уже получили единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей. В целом, как он отметил, по итогам работы за 8 месяцев текущего года в ПФР «все исполняется в плановом порядке».

По мнению вице-спикера Госдумы Александра Жукова, «подарки» ждут пенсионеров в преддверии президентских выборов. «Думаю, применительно к бюджету следующего года будет обсуждаться вопрос индексации пенсий. Если у вас появляются какие-то дополнительные доходы, то вы в любом случае смотрите, куда их направить, и, конечно, в первую очередь речь идет о социальных обязательствах», – заявил Жуков в интервью ТАСС.

Вице-спикер также добавил, что для реального роста пенсий россиян необходимо проиндексировать их сверх инфляции.