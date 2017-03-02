Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу

УВД города Набережные Челны разыскивается без вести пропавший 26-летний Айнур Ахмадуллин, который проживает в 30-м комплексе новой части города. 23 ноября 2016 года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся. В тот день челнинец был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном , на груди - надпись «Colambia». На голове у молодого человека - вязанная черная шапка, на ногах - синие спортивные брюки с надписью «Reebok» и черные спортивные кроссовки «Adidas». На вид Айнуру Ахмадуллину 25-26 лет. Он худощавого телосложения, глаза карие, волосы черного цвет средней длинны. Особая примета – шрам на носу.

Граждан, имеющих информацию об Айнуре Ахмадуллине, просим сообщать в полицию по телефонам 39-69-02, 39-68-82, 37-96-36 или 8-917-626-84-78.