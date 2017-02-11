Реальные доходы населения Татарстана за год упали на 3,3%

Несмотря на декларируемый рост экономики Татарстана, его жители по итогам 2016 года стали беднее. Реальные денежные доходы населения сократились на 3,3%, говорится в отчете регионального министерства экономики. Жители продолжают экономить на еде и покупках. За чертой бедности оказалось почти 300 тыс. человек.

Эксперты считают, что продолжающееся падение доходов граждан — «цена, которую население заплатило за выход из кризиса». Они прогнозируют, что в дальнейшем «республиканская экономика будет восстанавливаться более высокими темпами». Реальные доходы населения Татарстана в 2016 году снизились на 3,3%. Такие данные приведены в отчете регионального министерства экономики. Средний ежемесячный доход жителя Татарстана в январе-ноябре прошлого года составил 31,7 тыс. руб. В 2015 году он составлял 32,16 тыс. руб.

Падение уровня жизни в Татарстане фиксируется второй год подряд. Год назад сокращение реальных денежных доходов татарстанцев составило 4%. Отрицательная динамика доходов населения привела к существенному падению покупательской способности жителей (рассчитывается как соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму). Так, если в 2015 году средний житель Татарстана на свой доход мог позволить себе 4,18 набора товаров и услуг, предусмотренных прожиточным минимумом, то в 2016 году этот показатель сократился почти на 7% — до 3,92 набора.

Величина прожиточного минимума выросла за это время на 5% — с 7695 руб. до 8077 руб., минимального потребительского бюджета — на 4,5%, с 13331 руб. до 13935 руб.

За чертой бедности в Татарстане живут около 7,6% жителей. Это те граждане, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Данный показатель по итогам 2016 года остался на уровне предыдущего года. Однако с учетом роста численности населения Татарстана в абсолютных значениях количество нищих в регионе, вероятно, увеличилось. Для сравнения в 2012 году ниже прожиточного минимума доходы имели только 6,2% граждан в республике. По подсчетам „Ъ“, сейчас в регионе около 294 тыс. нищих.