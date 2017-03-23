Ребенок сломал позвоночник в детском саду Челнов

52 000 рублей заплатит по решению суда воспитатель челнинского деткого сада №92 «Голбакча» родителям, чей ребенок получил комплессионный перелом грудных позвонков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, суд установил, что ребенок упал с лестницы со второго на первый этаж и ударился спиной, когда выходил вместе с одногруппниками и младшим воспитателем на утреннюю прогулку.

Ему оказали первую медпомощь и в течение дня ребенок чувствовал себя нормально. На следующий день родители ребенка отвезли его в травмпункт, где ему и поставили диагноз.

Суд решил, что в детском саду ребенку не обеспечили надлежащий присмотр и уход. Теперь воспитатель оплатит расходы мамы ребенка на покупку корсета и адвоката. Кроме того, в эту сумму вошла компенсация морального вреда.