Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Полуторагодовалый мальчик поступил в набережночелнинскую инфекционную больницу с признаками ОРВИ 23 января на машине скорой помощи. По словам родителей, заболел ребенок 21 января.

— Он поступил в состоянии средней степени тяжести, но развился интоксикационный синдром, и мы получили летальный исход. Ребенок имел сопутствующие заболевания, которые сыграли негативную роль. Он не был привит, так как были медотводы по заболеваниям, которые не позволяли его вакцинировать, — цитирует "Реальное время" министра здравоохранения Татарстана Аделя Вафина.

По словам врачей, грипп типа «А» редко дает осложнения, но люди, имеющие хронические заболевания дыхательной системы, сердца и сосудов, в группе риска. Поэтому им в первую очередь надо подумать о прививке. В 2016 году было два летальных случая среди заболевших гриппом, в обоих — погибли пожилые люди, состояние которых ухудшилось за счет сопутствующих заболеваний.

Сейчас в инфекционные отделения больниц госпитализировано 535 человек с тяжелыми формами осложнений, из них 371 ребенок, отмечает издание.