Регбисты Татарстана стали серебряными призерами

После двух игровых дней, в упорнейшей борьбе с командами из разных регионов России, регбисты Татарстана заняли второе место, завоевав серебряные медали и памятные грамоты. Отрадно что в сборной, составленной из юношей 2006 г.р., играли пять юных регбистов из Набережных Челнов, также двое юных регбистов играли за сборную Республики Удмуртия. Кстати, в сборную РТ 2005 г.р. попали два челнинца, которым еще только предстоит сразится на турнире.

Стоит отметить, что турнир в Сочи (турнир является официальным Всероссийским соревнованием, т.к. включен в Единый календарный план РФ), был посвящен памяти Алексея Аркадьевича Соколова. Этот человек задумал и воплотил программу развития детского регби в России. В 2010 году был создан Национальный фонд развития детского регби, призванный поддерживать всех ребят полюбивший этот вид спорта. Фонд оказывает финансовую помощь детским командам при выездах на Всероссийские соревнования и обеспечивает спортинвентарем для регби. Юных регбистов награждали представители руководства Федерации регби России и тренера молодежных и юниорских сборных России.

Тренируют юных челнинских регбистов Халиль Хашишу, Айдар Хамидуллин и Назыйм Касымов. На сегодняшний день этим видом спорта в ДЮСШ «Челны-Экстрим» занимается порядка 120 ребят.