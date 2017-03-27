Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах

26-27 марта в Набережных Челнах при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, а также Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ пройдет Вторая региональная сессия Европейского молодежного парламента в России. Это первое подобное мероприятие для города Набережные Челны и второе для России, сообщает пресс-служба мэрии.

В ней примут участие 30 делегатов – это учащиеся старших классов и студенты вузов (16-22 лет). В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения; предложат решения и составят финальную резолюцию, которую представят приглашенным экспертам.

В сессии примут участие эксперты из Москвы, Греции, Австрии и Азербайджана. По итогам Региональной̆ сессии самые активные делегаты будут отобраны для участия в Национальной̆ отборочной̆ сессии, которая даст возможность участия в Международных сессиях.



Место проведения: МЦ «Орион» (50/18а)

Контакты для связи: Кучумова Наталья, 89053147012 kuchumovanv13@mail.ru