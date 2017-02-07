Рейд ГИБДД: более 10 водителей не пропустили “скорую” в Челнах

В Челнах инспекторы ГИБДД провели рейд и проверили, как водители уступают дорогу машинам специального назначения.

В минувшую пятницу сотрудники ГИБДД Набережных Челнов провели рейд по профилактике нарушений ПДД, связанных с не предоставлением преимущества автомобилям экстренных служб.

Согласно правилам дорожного движения, заметив автомобиль с указанными признаками, водитель должен пропустить его или снизить скорость и прижаться к обочине, уступая дорогу. Однако как показал рейд, некоторые просто игнорируют это правило.

По легенде, карета скорой помощи спешила на вызов и двигалась по улицам города с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. В это время, за ней на расстоянии следовали несколько экипажей ГИБДД, которые выявляли нарушителей.

За время рейда было выявлено более 10 нарушителей. Теперь, водителям, не уступившим дорогу, грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Кстати, в связи с участившимися случаями, когда автомобилисты не пропускают машины экстренных служб, депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» предложили законопроект, по которому для нарушителей могут ввести наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает РБК. Кроме того, 23 января в Госдуме предложили ввести штраф для не пропускающих скорую водителей в размере до 30 тысяч рублей.