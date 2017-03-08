Река Мелекеска в Челнах считается опасным местом

|09 марта в 12:47
Теперь родственникам придется взять опекунство над тремя маленькими детьми, ведь за одну ночь они лишились обоих родителей: отец убит, а матери грозит тюремный срок.
|09 марта в 12:19
После девятилетнего перерыва на заводе возобновилась программа «Мать и дитя».
|09 марта в 11:47
На I-II стадии было диагностировано 67% онкологии. Нужно обратить внимание на здоровье тем, у кого в роду есть больные раком, - предупредил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
|09 марта в 10:57
По данным метеорологов, на территории республики ожидается туман и усиление ветра до 9 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.
|09 марта в 10:35
Жильцы дома 12-17 недовольны тем, что во время капитального ремонта в их домах металлические водопроводные трубы начали заменять на пластиковые.
|09 марта в 09:41
В семь утра патруль Нацгвардии получил сообщения, что в поселке ГЭС напали на 29-летнего мужчину, избили и отобрали два мобильных телефона.
|09 марта в 08:16
МЧС по РТ, в целях безопасности, предупреждает людей о потенциально опасных местах на воде.
|07 марта в 20:13
Дальнобойщики из разных городов РФ собираются высказать свое недовольство и 27 марта не выходить в рейсы. Грузоперевозчики таким образом будут требовать полной отмены «Платона».
|07 марта в 20:07
Специалисты центра «Доверие» очень рады за пенсионерку: благодаря внедрению в Татарстане пилотного проекта «Приемная семья для пожилого человека», она теперь живет в домашних условиях.
|07 марта в 19:57
На портале будет представлена актуальная информация о 270 спортивных объектах и 170 ДЮСШ, и родители смогут выбрать, в какую из них они хотели бы отдать своих детей.
Комментарии посетителей
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