Ремонт горбольницы №2 в Челнах планируют завершить в октябре

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11 августа в 16:25
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада
В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт.

11 августа в 16:12
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.

11 августа в 15:55
В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай
В РТ женщина пыталась убить своего мужа-инвалида, подстроив все как несчастный случай

Парализованный супруг смог на руках доползти до двери и позвать на помощь соседку.

11 августа в 15:52
34 пары поженились в день города в Набережных Челнах
34 пары поженились в день города в Набережных Челнах

Всем молодоженам вместе с пожеланиями крепкого, надежного союза, вручили памятные поздравления с символом города.

11 августа в 14:13
«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы
«Челныводоканал» приступил к очистке городской ливневой канализации на улице 40 лет Победы

После механической очистки трубопровода будет произведена его промывка специальной промывочной машиной.

11 августа в 13:45
Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев
Специалисты ДРКБ провели осмотр юных челнинцев

Некоторым было назначено оперативное лечение в Детской республиканской клинической больнице.

11 августа в 13:04
10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана
10 челнинцев пришли на прием к главному следователю Татарстана

Личный прием граждан провел руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Павел Николаев.
11 августа в 11:13
МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни
МЧС по РТ: фотосессия на заброшенных самолетах может быть опасна для жизни

При несчастном случае в таких местах рядом может не оказаться людей, способных прийти на помощь.

11 августа в 10:38
Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике
Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о больных детях и переполненной республиканской инфекционной больнице.

11 августа в 09:37
ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора
ДТП в Челнах: парень пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора

Пострадавший в происшествии пожилой пассажир иномарки находится в тяжелом состоянии.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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11 августа 2017г. 21:03

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в 08:14
Рубрика: Вечерка On-Line

Ремонт горбольницы №2 в Челнах планируют завершить в октябре

Ремонт горбольницы №2 в Челнах планируют завершить в октябре

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин проверил в Набережных Челнах как идет капитальный ремонт в городских поликлиниках. Особое внимание он уделил ГАУЗ «Городская больница №2», сообщает пресс-служба исполкома города.

Общая площадь поликлиники составляет 2196,1 кв. м.; в том числе поликлиника-1484,5 м2 - 2-х этажное здание 1971 года постройки.; административно-хозяйственный блок -342,3 м2 - 1-о этажное здание 1969 года постройки; здание административного блока -369,3 м2 -  1-о этажное здание 1969 года постройки.

Горбольница состоит из 14 терапевтических участков и обслуживает 26 715 человек прикреплённого населения.

В ходе капитального ремонта предусматривается ремонт кровли, перепланировка сетей инженерно- технического обеспечения (горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, электромонтажные работы), замена оконных откосов, ремонт фасада и отделочные работы.

- Я как мэр не могу полностью быть доволен результатами, - прокомментировал ход капремонта мэр города Наиль Магдеев. - Можно сделать лучше, работать эффективнее. Мы высказали долю критики в адрес компании «Евростиль», она недавно вышла на этот объект, но с учетом опыта этой организации дела здесь поправят, и в сроки мы уложимся. Главное – сделать качественно, оперативно. В целом, благодаря руководству республики, при поддержке министра в этом году проходит беспрецедентная программа по капремонту поликлиник. На все 15 поликлиник Набережных Челнов, включая детские, будет вложено более 1,5 млрд рублей. Таких денег наша поликлиническая сеть никогда не видела.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин в ходе осмотра высказал несколько замечаний в адрес подрядной организации, которые должны быть исправлены, но оценил ход работ положительно. 

- Нам важно как можно скорее завершить работы, так как население испытывает неудобства из-за того, что здесь идут строительные работы, – цитируют его в пресс-службе.

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