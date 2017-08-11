Ремонт горбольницы №2 в Челнах планируют завершить в октябре

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин проверил в Набережных Челнах как идет капитальный ремонт в городских поликлиниках. Особое внимание он уделил ГАУЗ «Городская больница №2», сообщает пресс-служба исполкома города.

Общая площадь поликлиники составляет 2196,1 кв. м.; в том числе поликлиника-1484,5 м2 - 2-х этажное здание 1971 года постройки.; административно-хозяйственный блок -342,3 м2 - 1-о этажное здание 1969 года постройки; здание административного блока -369,3 м2 - 1-о этажное здание 1969 года постройки.

Горбольница состоит из 14 терапевтических участков и обслуживает 26 715 человек прикреплённого населения.

В ходе капитального ремонта предусматривается ремонт кровли, перепланировка сетей инженерно- технического обеспечения (горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, электромонтажные работы), замена оконных откосов, ремонт фасада и отделочные работы.

- Я как мэр не могу полностью быть доволен результатами, - прокомментировал ход капремонта мэр города Наиль Магдеев. - Можно сделать лучше, работать эффективнее. Мы высказали долю критики в адрес компании «Евростиль», она недавно вышла на этот объект, но с учетом опыта этой организации дела здесь поправят, и в сроки мы уложимся. Главное – сделать качественно, оперативно. В целом, благодаря руководству республики, при поддержке министра в этом году проходит беспрецедентная программа по капремонту поликлиник. На все 15 поликлиник Набережных Челнов, включая детские, будет вложено более 1,5 млрд рублей. Таких денег наша поликлиническая сеть никогда не видела.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин в ходе осмотра высказал несколько замечаний в адрес подрядной организации, которые должны быть исправлены, но оценил ход работ положительно.

- Нам важно как можно скорее завершить работы, так как население испытывает неудобства из-за того, что здесь идут строительные работы, – цитируют его в пресс-службе.