Ресторан Тимати в Татарстане заподозрили в нехаляльности

Ресторан Black Star Burger рэпера Тимати в Татарстане обвинили в нехаляльности. Заведение открылось в 2016 году и позиционировалось как обладатель меню для мусульман, сообщает "Комсомольская правда".

- Ресторан поставляет халяльную продукцию, здесь вопросов нет, но готовится это все на одном гриле! К сожалению, для мусульман это уже запрещено, - отметил руководитель проекта HalalGuide Айрат Касимов.

Президент ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов в свою очередь сказал, что на 100% такие рестораны для Москвы и вовсе редкость. Но отдельное меню халяль начинает появляться все в большем количестве заведений.

- То есть ресторан работает также, как и работал, но халяльные блюда готовятся с нехаляльными на одной посуде, - объяснил Айдар Шагимарданов.

К слову, рынок халяль в Татарстане оценили в 100 миллиардов рублей. В будущем по планам он должен занять 20% мировой пищевой продукции для мусульман.