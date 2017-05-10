Роберт Мусин экстренно госпитализирован из СИЗО

Бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк», арестованного 3 марта, вчера экстренно перевезли из следственного изолятора в одно из лечебных учреждений Казани. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ. По данным ведомства, Мусин сменил камеру изолятора на больничную палату из-за резкого ухудшения самочувствия, в больнице он будет находится под охраной сотрудников УФСИН.

Напомним, что 53-летний Роберт Мусин является подозреваемым в трех уголовных делах, возбужденных после крушения ТФБ. Ему инкриминируют мошенничество в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.