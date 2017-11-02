Родители русскоязычных школьников РТ создают общественную организацию

Создатели интернет-паблика «Комитет русскоязычных родителей Татарии», у которого в соцсети «ВКонтакте» более 10 тысяч подписчиков, объявили о преобразовании своего сообщества в общественную организацию «Родительское сообщество РТ».

Руководителем новой организации избрана мама двух казанских школьников Инесса Гудочкина, сообщает «Вечерняя Казань».

- До сих пор комитетчики занимались защитой прав и интересов своих детей по изучению русского языка и литературы в объемах, рекомендованных Минобрнауки РФ. Кроме того, мы отстаивали право родителей на участие в образовательном процессе. Сейчас мы видим своей целью содействие восстановлению в Татарстане единого с Российской Федерацией образовательного пространства. Это касается не только школ, но и детсадов, ссузов и вузов, - сказала Инесса Гудочкина.