Родителям погибшей в челнинском бассейне девочки выплатят 1 млн рублей

Набережночелнинский городской суд вынес приговор по делу о гибели 11-летней школьницы в бассейне "Афина".

Напомним, ЧП произошло 19 ноября 2016 года. 11-летняя девочка пришла в поплавать вместе со своей подругой. Последняя во время купания обнаружила исчезновение школьницы и сообщила об этом инструктору. Ребенка нашли на глубине бассейна во взрослой зоне. Спасти девочку не удалось.

53-летняя учредитель - заместитель директора по развитию бизнеса Наталья Мавренкова была признана виновной в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека - она получила 2 года условно. При этом, женщину лишили права заниматься предпринимательской деятельностью по предоставлению услуг по организации и обеспечению досуга населения на этот же срок.

34-летняя администратор Олеся Шадрина была оправдана. Теперь она имеет право на реабилитацию.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования. Родителям погибшей школьницы должны выплатить 1 000 000 рублей.