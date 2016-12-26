Родные погибших в авиакатастрофе получат по 5,8 млн рублей

Семьям военнослужащих и других пассажиров, находившихся на борту Ту-154, потерпевшим крушение после взлета, будет выплачена компенсация от страховой компании.

Как объясняет пресс-служба страховой компании, по договору об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждане, призванные на военные сборы, приравниваются к ним. Размер компенсаций семье каждого погибшего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие.

Напомним, что самолет Минобороны России выполнял плановый рейс в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека, среди которых были военнослужащие, артисты народного ансамбля и журналисты. Среди артистов оказались и казанцы: танцовщица Ралина Гильманова и певец, тенор Владислав Голиков.

Слова соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.