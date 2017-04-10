Росэнергобанк лишился лицензии

С 10 апреля решением Центробанка отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московского Росэнергобанка, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Росэнергобанк был отключен Центробанком от своей системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает РИА Новости.

Банк отказался публично раскрывать данные о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года. В октябре он прекратил обязательства по субордам на 1,5 млрд рублей для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка.

Помимо этого, согласно картотеке арбитражных дел, Росэнергобанк начал суд с Банком России, который 9 марта сделал предписание о необходимости доформирования резервов по 43 заемщикам.