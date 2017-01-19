Рособрнадзор начал выкладывать видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ (ВИДЕО)

Рособрнадзор начал публикацию на своем Youtube-канале видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ. Видеолекции по всем предметам единого госэкзамена выйдут в течение января, обещает ведомство.

В 11 выпусках руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов расскажут об особенностях и содержании экзаменов по каждому предмету. Также будут даны рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ответы на вопросы выпускников. Участники госэкзамена прошлого года поделятся советами о том, как успешно подготовиться и сдать ЕГЭ.

«Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.