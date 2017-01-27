Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей

При проведении эпидемиологического расследования случая групповой заболеваемости сальмонеллезом среди воспитанников пришкольного интерната ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка», экспертной организацией осуществлен отбор и исследование пробы «Бедро замороженное на подложке», изготовителем которых является ООО «ЧЕЛНЫ – БРОЙЛЕР», сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу.
Отметим, 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу с симптомами пищевого отравления 6 января, после обеда в кафе-столовой Каратайского потребительского общества. В результате исследования проб из помещения указанной столовой обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis). По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье - «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».
«Согласно Протокола лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» № 27 от 13.01.2017 года, проба «Бедро замороженное на подложке» не соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: в пробе обнаружена сальмонелла» - говорится в официальном сообщении.
Роспотребнадзор уже запретил местным магазинам продавать челнинскую продукцию, датированную 8 декабря 2016 года, а о фактах ее выявления попросил сообщать на телефоны горячей линии.
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