Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей

При проведении эпидемиологического расследования случая групповой заболеваемости сальмонеллезом среди воспитанников пришкольного интерната ГБОУ НАО «ОШ п. Каратайка», экспертной организацией осуществлен отбор и исследование пробы «Бедро замороженное на подложке», изготовителем которых является ООО «ЧЕЛНЫ – БРОЙЛЕР», сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу.

Отметим, 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу с симптомами пищевого отравления 6 января, после обеда в кафе-столовой Каратайского потребительского общества. В результате исследования проб из помещения указанной столовой обнаружены патогенные энтеробактерии (Salmonella enteritidis). По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье - «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

«Согласно Протокола лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» № 27 от 13.01.2017 года, проба «Бедро замороженное на подложке» не соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: в пробе обнаружена сальмонелла» - говорится в официальном сообщении.

Роспотребнадзор уже запретил местным магазинам продавать челнинскую продукцию, датированную 8 декабря 2016 года, а о фактах ее выявления попросил сообщать на телефоны горячей линии.