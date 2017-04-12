Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам

Питание является важным фактором для поддержания здоровья, в особенности людей стершего поколения, ведь правильное питание помогает замедлить процесс старения, предотвратить заболевания, а недостаточное или чрезмерное – может ускорить старение и развитие недугов, сообщают специалисты Роспотребнадзора.
Для того чтобы поддерживать жизнедеятельность организма и корректировать различные состояния пожилого организма необходимо обеспечивать организм энергией и различными питательными веществами. Ключевую роль в этом процессе играет правильно подобранное питание. Важно учесть, что замедляющийся метаболизм, различные заболевания и образ жизни должны быть основополагающими факторами при выборе рациона и меню здорового питания. Учет этих принципов позволит сформировать полноценный рацион, который будет учитывать индивидуальные потребности каждого человека.
Так, суточная потребность в белках составляет для пожилых мужчин в среднем 60-70 грамм, для женщин – 57-65 грамм. Причем, чем старше возраст, тем меньше человеку требуется белка. Животные белки должны составлять 50-55% от общего количества белка. Содержание жиров в рационе не должно превышать для пожилых мужчин в среднем 75 грамм, для женщин – 70 грамм в день, а после 75 лет — 70 и 65 грамм соответственно. Ограничению подлежат источники животных жиров, особенно тугоплавких, в частности мясо и колбасы жирных сортов. Содержание углеводов в рационе должно составлять в среднем для пожилых мужчин 290-340 грамм, а для женщин – 275-310 грамм.
При этом, в рационе ограничивают легкоусвояемые углеводы, прежде всего сахар, кондитерские изделия, сладкие напитки. Содержание их не должно превышать 15% от всех углеводов (на один прием — до 15 г), а при склонности к ожирению — 10%. Это обусловлено возрастным снижением выносливости к углеводам.
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