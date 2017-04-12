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13 апреля в 08:58
Челнинцы дошли пешком до Елабуги
Челнинцы дошли пешком до Елабуги

В задумках организаторов - совершить экспедицию на Северный полюс и попасть на фестиваль самодельных летательных аппаратов — Red Bull Flugtag.

13 апреля в 08:28
В Татарстане мужчина попытался перебросить в колонию лимон с героином
В Татарстане мужчина попытался перебросить в колонию лимон с героином

В ходе расследования 27-летний мужчина признался, что причастен еще к трем перебросам в колонию.

13 апреля в 08:22
Мигрантов могут заставить депортироваться из России за свой счет
Мигрантов могут заставить депортироваться из России за свой счет

Депутат Госудмы Владимир Сысоев предложил обязать мигрантов оплачивать расходы за депортацию – это позволит снизить затраты федерального бюджета и ускорит их высылку на родину.

13 апреля в 08:20
Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам
Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам

Замедляющийся метаболизм, различные заболевания и образ жизни должны быть основополагающими факторами при выборе рациона и меню здорового питания, сообщают эксперты.

13 апреля в 08:12
В Татарстане таможенники нашли в посылке экстремистскую книгу
В Татарстане таможенники нашли в посылке экстремистскую книгу

Книга на русском языке “Толкование прекрасных имён Аллаха в свете Корана и Сунны” автора Аль-Кахтани, Са٬ид ибн٬Али Вахф” включена в Федеральный список экстремистских материалов под №2858.
12 апреля в 19:30
“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина
“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина

Сегодня, примерно в 16:00, эвакуировали посетителей и персонал магазина “Эссен экспресс”.

12 апреля в 16:50
В Челнах эвакуируют посетителей и сотрудников магазина (ФОТО)
В Челнах эвакуируют посетителей и сотрудников магазина (ФОТО)

Как передает корреспондент “Вечерних Челнов”, кинологи с собаками ищут в помещении взрывное устройство.

12 апреля в 16:49
В Челнах эвакуировали людей из магазина
В Челнах эвакуировали людей из магазина

Челнинцев эвакуировали из торгового павильона «Эссен», который находится в 58 комплексе.

12 апреля в 16:14
Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке
Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке

Девушка планирует проехать девять тысяч километров от Челнов до Магадана вместе с таксой.

12 апреля в 15:29
В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»
В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»

В этот вечер залы библиотеки станут импровизированными тематическими площадками, каждая из которых предложит свою программу.


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Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
13 апреля 2017г. 10:04

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в 08:20
Рубрика: Вечерка On-Line

Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам

Роспотребнадзор Челнов напомнил как правильно питаться пенсионерам

Питание является важным фактором для поддержания здоровья, в особенности людей стершего поколения, ведь правильное питание помогает замедлить процесс старения, предотвратить заболевания, а недостаточное или чрезмерное – может ускорить старение и развитие недугов, сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Для того чтобы поддерживать жизнедеятельность организма и корректировать различные состояния пожилого организма необходимо обеспечивать организм энергией и различными питательными веществами. Ключевую роль в этом процессе играет правильно подобранное питание. Важно учесть, что замедляющийся метаболизм, различные заболевания и образ жизни должны быть основополагающими факторами при выборе рациона и меню здорового питания. Учет этих принципов позволит сформировать полноценный рацион, который будет учитывать индивидуальные потребности каждого человека. 

Так, суточная потребность в белках составляет для пожилых мужчин в среднем 60-70 грамм, для женщин – 57-65 грамм. Причем, чем старше возраст, тем меньше человеку требуется белка. Животные белки должны составлять 50-55% от общего количества белка. Содержание жиров в рационе не должно превышать для пожилых мужчин в среднем 75 грамм, для женщин – 70 грамм в день, а после 75 лет — 70 и 65 грамм соответственно. Ограничению подлежат источники животных жиров, особенно тугоплавких, в частности мясо и колбасы жирных сортов. Содержание углеводов в рационе должно составлять в среднем для пожилых мужчин 290-340 грамм, а для женщин – 275-310 грамм. 

При этом, в рационе ограничивают легкоусвояемые углеводы, прежде всего сахар, кондитерские изделия, сладкие напитки. Содержание их не должно превышать 15% от всех углеводов (на один прием — до 15 г), а при склонности к ожирению — 10%. Это обусловлено возрастным снижением выносливости к углеводам.


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