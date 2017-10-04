Роспотребнадзор не нашел опасности для детей в спиннерах

В преддверии нового учебного года, учитывая тревогу родителей и преподавателей по поводу агрессивного продвижения спиннеров, Роспотребнадзор направил запрос о возможном влиянии игрушки на детское здоровье в научно-исследовательские организации в сфере охраны здоровья детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Экспертиза установила, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер, говорится в сообщении.

Однако эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям, поскольку случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка ее деталями.