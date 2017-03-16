С 15 по 17 марта организована работа «горячей» линии по вопросам защиты прав потребителей. Получить консультацию можно в территориальном отделе Управлении Роспотребнадзора в г. Набережные Челны по номерам телефонов: (8552) 32-05-19; 32-05-44; 32-05-88, а также в Консультационном пункте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Набережные Челны» по телефону: (8552) 46-41-52. Граждане могут задать свои вопросы по указанным телефонам с 9.00 до 15.00, - сообщило ведомство.
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Сегодня в новостях:
|16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.
|16 марта в 16:48
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля
При неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории Татарстана в зоны возможного подтопления попадают 42 муниципальных района.
|16 марта в 14:56
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду
Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15.
|16 марта в 14:52
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города
В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина внесено представление об их устранении.
|16 марта в 14:15
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане
Птица, убирающая мусор на казанском озере Кабан, стала героем интернета и вдохновила чиновников (ВИДЕО).
|16 марта в 13:11
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров
бывший зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк», директор ООО «Новая нефтехимия» и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп».
|16 марта в 12:10
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”
С 15 по 17 марта можно будет получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.
|16 марта в 10:43
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах
86% родителей школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену.
|16 марта в 10:18
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете
Ранее российских чиновников собирались обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах.
|16 марта в 10:07
Челнинцев приглашают на проектные семинары по благоустройству города
Как и в прошлый раз речь пойдет о второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.
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Правдомер
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Рустам МиннихановПрезидент РТ
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01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Комментарии посетителей
Нас никто не победит!
Цель Навального- стать президентом, а не сделать жизнь большинства населения лучше в материальном плане....
Итак перемены, когда дети обедают, по 15мин. для старших и 20- для младших. Куда ещё увеличивать, только есть в...
Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой... И ещё домашенн задание...
продублирует обещание ельцина, - и шансы повысятся.
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
Softline непонятным образом отбирает победителей среди своих клиентов - это маркетинговый ход и неболее. Судя по...
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...