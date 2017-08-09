Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации. Связано это с участившимися сообщениями об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Для оценки ситуации Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан организована работа электронной горячей линии - обращения принимаются по адресу: rpn.ei@tatar.ru с пометкой «Турция».

Ведомство просит по возможности указывать в обращении следующие данные:

- период нахождения в Турецкой Республике;

- дата ухудшения самочувствия;

- симптомы заболевания;

- контактные данные (ФИО, если возможно);

- место отдыха, отель;

- дата возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения);

- состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись);

- обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении;

- наименование туроператора;

- наименование страховой компании.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан обращает внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.

Напомним, что не так давно в социальных сетях челнинка жаловалась, что ее малолетние дети подхватили вирус коксаки в Турции. Советы врача-инфекциониста, как не подхватить заразу на курорте читайте в материале.