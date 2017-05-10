Роспотребнадзор предупредил об опасности сырого козьего молока

Россиянам рекомендовали воздержаться от употребления сырого козьего молока в районах неблагоприятной обстановки по клещевому энцефалиту, сообщает РИА Новости.

Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. Если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что сырое молоко необходимо кипятить.

По последним данным Роспотребнадзора, в медучреждения страны уже обратились 12661 человек, которые обнаружили у себя клещей. В санитарном ведомстве отмечают, что это соответствует среднему показателю.

На время майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзор открыл работу Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты напоминают, что если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, нужно обратитесь за помощью в поликлинику или травмпункт и обязательно сдать клеща на исследование в лабораторию.