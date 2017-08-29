Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

Роспотребнадзор со ссылкой на официальных представителей здравоохранения Индии предупреждает, что эпидемиологическая ситуация по лихорадке Денге и Чикунгунья в этой стране продолжает ухудшаться. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Индии к концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тыс. заболевших и 117 летальных случаев), а также в столичном округе Дели, где насчитывается более 3,7 тыс. человек заболевших и 57 погибших.
Основной причиной, вызвавшей осложнение ситуации по болезням, передающимся комарами, в Индии стали погодные условия. Высокая температура воздуха, влажность, проливные дожди – все это способствует распространению комаров. Местные власти принимают меры по стабилизации ситуации, направленные на уменьшение численности насекомых, в лечебных учреждениях разворачиваются дополнительные койки, проводится разъяснительная работа с населением по защите от укусов комаров.
Ежегодно на территории России регистрируются завозные случаи инфекционных болезней. В течение последних двух лет зарегистрированы случаи завоза малярии, лихорадки Денге, лихорадки Зика. Чаще всего заболевания завозятся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики.
Во время путешествия риск укусов комарами может быть снижен путем применения эффективных репеллентов при нахождении вне помещений, которые должны обладать засетченными окнами и противокомариными пологами над кроватями. Находясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть дополнительно обработана отпугивающими комаров препаратами.
Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.
Комментарии посетителей
Да, прикольно. Пустые тележки для денег. Теперь они ему не нужны. Денюжки укатили в неизвестном направлении,...
Господин Галяутдинов может, конечно, тратить свои деньги как хочет, хоть на кафель, хоть на унитазы, но по...
А господин Зубарев владелец ТТС, имеющий громадный доход, помог кому-нибудь или нет? Редакция напишите о...
Мэр города искренне убежден, что «заразиться» благотворительностью, относительно родных школ, могло бы...
как же задолбали эти курильщики!!! ну покурил ты, неужели нельзя затушить свой окурок, а не бросать горящий...
Охренеть...... вместо того что бы кушать барашка они пойдут в школу, это что творится , с каких пор какой то...
Посмотрел видео -жесть: Сколько жира в колене этой женщины! Не надо брать таких на операцию. Разожрутся, как...
456 - му Не учел, что нормального общения токое г... собачье как ты не понимаешь... Повторю свой вопрос на...
Вывод: надо полагать, можно устраивать в таких местах хоть клозет, хоть филиал дома терпимости?
Ишь вы! Так вот вам и выложить, что такое УКУ! Есть вещи, которые должны знать не все... вам вот совсем не...
ок. куда приехать и во сколько ?
Приезжай, я тебе бесплатно, даром сделаю несколько операций. Тебе даже на анестезиолога тратиться не...
скептику - какие 10 тысяч ??? только анестезиолога надо будет отблагодарить перед операцией тысяч так от 3 ,...
Да, это точно - это просто обязанность херурга, причем святая, получать 140 000 рублей (надеюсь - в месяц? не в...
Большинство родителей сотрудничают со школой, не назначают себя начальником класса, не рвутся собирать...
Этот “Пешеходный переход” очень опасен! Надо срочно обеспечить безопасность пешеходов - строить над этом...
полностью присоединяюсь к Камилле
Вы сами ничего не делаете, а если другие родители берутся для всех делать, вечно недовольны. То тетради не по...
Здоровья девочке, а ее родным терпения - она обязательно поправится. Врачам отдельное спасибо! Как бы их не...
Кому какое дело, как врачей благодарят. Не из вашего кармана же. В среднем хирург сегодня получает 40000 рублей,...