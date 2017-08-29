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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

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27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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в 10:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

Роспотребнадзор со ссылкой на официальных представителей здравоохранения Индии предупреждает, что эпидемиологическая ситуация по лихорадке Денге и Чикунгунья в этой стране продолжает ухудшаться. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Индии к концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тыс. заболевших и 117 летальных случаев), а также в столичном округе Дели, где насчитывается более 3,7 тыс. человек заболевших и 57 погибших.

Основной причиной, вызвавшей осложнение ситуации по болезням, передающимся комарами, в Индии стали погодные условия. Высокая температура воздуха, влажность, проливные дожди – все это способствует распространению комаров. Местные власти принимают меры по стабилизации ситуации, направленные на уменьшение численности насекомых, в лечебных учреждениях разворачиваются дополнительные койки, проводится разъяснительная работа с населением по защите от укусов комаров.

Ежегодно на территории России регистрируются завозные случаи инфекционных болезней. В течение последних двух лет зарегистрированы случаи завоза малярии, лихорадки Денге, лихорадки Зика. Чаще всего заболевания завозятся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики.

Во время путешествия риск укусов комарами может быть снижен путем применения эффективных репеллентов при нахождении вне помещений, которые должны обладать засетченными окнами и противокомариными пологами над кроватями. Находясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть дополнительно обработана отпугивающими комаров препаратами.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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