Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия. Об этом сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

Родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

- не использовать тяжелые металлические спиннеры, а также спиннеры с острыми краями;

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук; - поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Так, по данным управления, для ребенка предпочтительно рассматривать спиннер классической формы из 3-х лопастей, желательно пластиковый, и обязательно с закругленными краями. Появляются случаи травмирования детей, которые неосторожно игрались со своим спиннером. Порезы на ладонях, заглатывание мелких деталей и синяки из-за тяжелых вертушек — самые частые увечья у детей.

Родителям, заметившим, что ребенок слишком часто играет спиннером, стоит быть внимательнее к своему чаду. Вероятно, существуют факторы, повышающие его тревогу. С ребенком важно обсудить его переживания, не делая акцент на игрушке, отмечается в сообщении.