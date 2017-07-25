Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия. Об этом сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.
Родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:
- не использовать тяжелые металлические спиннеры, а также спиннеры с острыми краями;
- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук; - поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;
- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;
- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.
Так, по данным управления, для ребенка предпочтительно рассматривать спиннер классической формы из 3-х лопастей, желательно пластиковый, и обязательно с закругленными краями. Появляются случаи травмирования детей, которые неосторожно игрались со своим спиннером. Порезы на ладонях, заглатывание мелких деталей и синяки из-за тяжелых вертушек — самые частые увечья у детей.
Родителям, заметившим, что ребенок слишком часто играет спиннером, стоит быть внимательнее к своему чаду. Вероятно, существуют факторы, повышающие его тревогу. С ребенком важно обсудить его переживания, не делая акцент на игрушке, отмечается в сообщении.
Комментарии посетителей
Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц...
У Закирова у самого вид бандита, вряд ли такой человек честен и чистый.
аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как...
Вот нахрена нам все эти пикетёры. Лучше бы эти пикетеры взяли метлы и мешки для мусора и убрались бы там где...
Родителям вообще не стоит эту фигню покупать.
Доллар и евро переоценены. Причем переоценены нашей же стороной. Попробуй у них прожить на 300 долларов или 300...
1
Речь о тех туристах, которые въезжают на территорию Испании без страховки. Как? Легко. Покупают страховку на 2...
Некрофильским российское государство является лишь отчасти. Оно действительно очень чтит покойников, но...
Теперь ясно чего не хватает для полного счастия ! Вот в понедельничек по холодку поставим еще один...
Причем здесь «воры, насильники, убийцы, грабители»? В материале «Вечерки» речь идет о 705-ти наших земляках...
Если с позицией за памятник – все очень понятно (к аргументам отца Олега – трудно что-либо добавить). То с...
И хватит нести чушь про аппендицит за 5000 евро. Если вы работаете в гос. клинике то должны знать об...
«Мне снился мой приемный покой» - а еще , наверное, ей снилась ее сила воли, когда пациент (в России) зовет, она...
в седьмых - и поэтому пусть и дальше эти т.н. деятели от медЕцины убивают т ка”ЛЕЧАТ” - а че - и зарплата у них...
По документам опубликованным и открытым для всех читателей многие из тех репрессированных являлись...
Чего там...распостранение детских снимков.... В фонтанах, в центре города мамы сами детишек раздевают догола......
Замалчивание репрессий против своего народа - означает одобрение этих репрессий. Одобрение репрессий...