Вход | Регистрация
Курсы валют (25.07.2017):
$58.93250 68.66230
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Малооблачно Пасмурно
+14° +18° +20°
Ночь
25 июля		 Утро
25 июля		 День
25 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.

25 июля в 08:26
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.

25 июля в 08:19
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

24 июля в 16:09
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

24 июля в 15:35
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.

24 июля в 13:06
В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)
В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)

От трагедии его спас козырек дома. Челнинец был доставлен в БСМП.

24 июля в 13:01
Из поликлиники в Челнах эвакуированы 224 человека (ФОТО)
Из поликлиники в Челнах эвакуированы 224 человека (ФОТО)

Пожарно-спасательные подразделения вывели из задымленного здания 150 пациентов и 74 человека из числа персонала.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 9

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
25 июля 2017г. 10:23

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Адвокат арестованного начальника “шестого отдела” Челнов Даниля Закирова: “Идет беспрецедентная война”
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 16:09
Рубрика: Вечерка On-Line

Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия. Об этом сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

Родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

- не использовать тяжелые металлические спиннеры, а также спиннеры с острыми краями;

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук; - поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей. 

Так, по данным управления, для ребенка предпочтительно рассматривать спиннер классической формы из 3-х лопастей, желательно пластиковый, и обязательно с закругленными краями. Появляются случаи травмирования детей, которые неосторожно игрались со своим спиннером. Порезы на ладонях, заглатывание мелких деталей и синяки из-за тяжелых вертушек — самые частые увечья у детей.

Родителям, заметившим, что ребенок слишком часто играет спиннером, стоит быть внимательнее к своему чаду. Вероятно, существуют факторы, повышающие его тревогу. С ребенком важно обсудить его переживания, не делая акцент на игрушке, отмечается в сообщении.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?

Комментарии:


. 24.07.2017 16:44

Родителям вообще не стоит эту фигню покупать.

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru