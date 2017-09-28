Роспотребнадзор РТ дал советы, как одевать ребенка в детский сад

Осенняя погода достаточно непростая, предупреждает ведомство.
"Собирая ребенка в детский сад, надо одевать его в соответствии с возрастом и временем года. От возраста зависит то, насколько хорошо он сможет сам управляться с одежками-застежками, а от времени года – непосредственно сама одежда. Следует знать, что независимо от времени года, необходимо, чтобы у малыша помимо той одежды, в которой он пришел в детский сад, в шкафчике был запасной комплект на случай, если он испачкается или вспотеет во время активных игр. Тем более что вам придется вести ребенка в этой одежде домой, возможно, через весь город" - сообщает пресс-служба республиканского роспотребнадзора.
При выборе детских вещей для посещения садика в межсезонье особое внимание следует уделить одежде для прогулок. Самым правильным решением в данном случае будет комбинезон, соответствующий сезону. Он легко одевается, быстро застегивается и избавляет от необходимости надевать теплые штанишки, отмечают спеуиалисты.
Выбирая головной убор для холодного времени года, лучше отдать предпочтение шапке-шлему, которая не сползает, не падает и надежно защищает голову и шею, заменяя шарф.
Кроме того, поздней осенью, зимой и ранней весной очень важно не только «утеплить» малыша, но и не дать ему перегреться. Оптимальным вариантом называют термобелье. Оно поддерживает температуру тела, прекрасно выводит влагу, не вызывает аллергии и приятно на ощупь.
Одежда для детского сада должна обладать еще одним важным качеством – простотой в одевании. Воспитателю сложно проследить, правильно ли оделись 20 детишек из его группы. Но если на них будет простая одежда без шнуровок, ремешков и сложных застежек, то эта процедура пройдет намного быстрее.
Правильно подобранная и плотно облегающая одежда согревает намного лучше той, которая свободно висит и оттопыривается. То же самое можно сказать про обувь. Слишком свободная обувь отрицательно сказывается на формирующейся стопе ребенка. Ортопеды категорически запрещают носить обувь, которая мала или велика ребенку.
В отношении материалов предпочтение стоит отдать натуральным тканям, по крайней мере, нижний слой одежды должен быть хлопковым или льняным, так как эти ткани «дышат», хорошо впитывают влагу и не вызывают раздражения кожи.
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