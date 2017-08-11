Роспотребнадзор РТ опроверг слухи о вспышке вируса коксаки в республике

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о больных детях с вирусом Коксаки и переполненной республиканской инфекционной больнице. Роспотребнадзор РТ рекомендует не паниковать - данная информация не соответствует действительности.

«Заболеваемость энтеровирусной инфекцией в республике находится на уровне прошлого года. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией оценивается как стабильная» - отмечается на сайте ведомства.

Так, по «горячей линии» управления с 8 августа поступил всего один звонок от жительницы Казани об уточнении эпидситуации в Турции для принятия решения в связи с предстоящей ее туристической поездкой.

Управление убедительно просит жителей быть внимательными к состоянию своего здоровья и здоровья своих близких и вместе с тем не распространять/пересылать фейковую информацию через социальные сети и мессенджеры.