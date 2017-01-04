Роспотребнадзор РТ продолжает борьбу с продажей лосьонов

|04 января в 16:10
Теперь госпошлины и регистрация обойдутся намного дешевле.
|04 января в 14:40
Во время последних рейдов, было изъято 133 литра спиртосодержащей непищевой продукции.
|04 января в 12:56
В систему “Народный контроль” поступают жалобы на заснеженные проспекты и улицы.
|04 января в 12:45
По словам пилота, несмотря на то, что протяженность спецучастка составляла всего 85 км, на трассе было немало коварных сюрпризов, которые могли стоить спортсменам драгоценных минут.
|04 января в 10:12
В связи с неблагоприятным прогнозом, управление дало советы жителям республики.
|04 января в 10:00
7 января автобусы начнут ходить с 02.30 по нескольким проспектам.
|03 января в 16:54
В его совершении подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.
|03 января в 16:27
В таком состоянии он собирался перевезти 17 пассажиров из Казани в Кайбицы. Людей пришлось пересадить в другой транспорт.
|03 января в 15:53
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования государственному советнику
|03 января в 12:47
Спасатели нашли 23-летнего парня живым и здоровым в Алексеевском районе РТ.
Комментарии посетителей
Всё как всегда было на Руси - дураки и дороги. Сколько живу, не видел ни разу, чтобы на местных дорогах, во...
В таком случае, во всех странах, неправильные политики всегда уходят в отставку. Надо просто набраться...
Хороший рассказ, жду продолжения
Здесь, кроме непосредственной вины школьника и тех, кто допустил его за руль, для меня очевидна вина наших...
ужас. Если бы ребенок упал в открытую шахту, то Лифтпромсервис тоже сказал бы что от ребенка пахло алкоголем?...
Отделение реанимации горбольницы 5 - полный отстой!!! их заведующий - жестокий и бездушный интриган((( к...
Отключите обновления, всё будет работать как работало. И будет вам счастье!
И вообще жители России живут очень хорошо.Можно сказать как сыр в масле.За это огромное спасибо нашей...
грамотно разложил, по полочкам. Плюс Минниханову и руководству республики за привлекаемые средства в...
Тайота!? Что за автомобиль?
Малышам-то нафига мозги пудрить политикой?! Дед Мороз должен быть со снегуркой, а не в партии ЕР. Может, он ещё...
Для пешеходов и мам с колясками прохода вообще нет. Считай, сиди дома до апреля. Так всегда было, и вряд ли...
Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
В Уфе давно действует крематорий, и знаю многих, которые вынуждены везти умерших родственников туда,...
Пока бабаи будут принимать решения, как жить остальным, включая самых молодых, 70% талантливой молодёжи...
“Обсудили накануне в мэрии на совете старейшин.” Мы где то выбирали совет старейшин?
А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
Тема необходимости строительства крематория обсуждается уже много лет. Люди хотели бы иметь выбор: 1)...
Бывших ментов не бывает.. Ему можно объявить благодарность -в предверии чемпионата он нашел такую дыру в...
Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...