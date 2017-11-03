Роспотребнадзор РТ проведет «горячую линию» по вопросам качества

|03 ноября в 15:16
Важнейший показатель: качественная реконструкция проспектов.
|03 ноября в 15:01
Как пояснила исполнительный директор “Усадьбы-2” Альфия Хайруллина, решение назвать одну из улиц в честь Путина было принято советом Малошильнинского муниципального образования.
|03 ноября в 13:17
Сама директор заявила: “Мы не предлагали должность дворника учителю татарского языка, мы известили учителей, которые с 1 января могут оказаться в ситуации сокращения нагрузки об имеющихся вакансиях”.
|03 ноября в 13:07
Ведомство будет ждать звонков от челнинцев 9 ноября с 9:00 до 15:00.
|03 ноября в 10:55
Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ заявил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей.
|03 ноября в 10:46
За нож мужчина взялся из-за внезапно возникшей ссоры.
|03 ноября в 10:05
Создатели интернет-паблика «Комитет русскоязычных родителей Татарии» занимаются защитой прав своих детей по изучению русского языка и литературы в объемах, рекомендованных Минобрнауки РФ.
|03 ноября в 10:01
УФСИН России по РТ заключило соглашение с общественными организациями о совместной работе по укреплению семейных ценностей осужденных.
|03 ноября в 08:38
Мероприятия в честь памяти барда пройдут сегодня, в Историко-краеведческом музее.
|03 ноября в 08:02
К ней обратился мужчина и попросил посодействовать в прекращении исполнительного производства о взыскании задолженности.
Комментарии посетителей
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Так давайте и латынь учить, это же тоже древний язык, и в рецептах на лекарства его по прежнему используют!!! И...
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