Роспотребнадзор РТ проведет «горячую линию» по вопросам качества

9 ноября 2017 года в преддверии Всемирного дня качества в Набережночелнинском территориальном отделе Роспотребнадзора РТ будет работать «горячая линия» по вопросам, касающимся качества товаров, работ и услуг.

Получить консультацию можно в территориальном отделе Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском районе по телефону: (8552) 32-05-19; 32-05-44; 32-05-88,а также в Консультационном пункте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Набережные Челны» по телефону: (8552) 46-41-52.

Задать свои вопросы по указанным телефонам можно будет с 9:00 до 15:00.