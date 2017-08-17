Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать нарезанные дыни и арбузы

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17 августа в 11:33
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»
В Челнах с начала года в суд направлено 10 уголовных дел в отношении «игровиков»

Были осуждены восемь человек. Двое из низ получили реальные сроки, один условный, а остальных приговорили к обязательным работам.

17 августа в 10:33
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство
В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель коммунальных служб Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева.

17 августа в 10:04
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»
Челнинка, сопровождавшая ребенка в КДМЦ, получила травмы в карете «скорой»

Происшествие случилось накануне, в 10:45. Пострадавшей самой понадобилась помощь медиков.

17 августа в 10:01
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку
Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Стражам порядка пришлось выехать за подозреваемой в Тамбовскую область. Задержание произошло прямо в поезде.

17 августа в 09:03
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”
В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”

Суд признал Сергея Изотова виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.

17 августа в 08:51
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах
Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах

По словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей.  “Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей”, - сказал Минниханов.

17 августа в 08:39
Два пожара случилось за ночь в Челнах
Два пожара случилось за ночь в Челнах

В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

17 августа в 08:37
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры
«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры

На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации, которых нет.
17 августа в 08:27
В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте
В РТ утонул 9-летний мальчик, купаясь в запрещенном месте

Дети купались в канале. Один из мальчиков стал тонуть. Остальные ребята смогли его вытащить на берег. Но рядом никого не оказалось, кто смог бы оказать ребенку первую помощь.
17 августа в 08:25
Прокуратура Челнов указала управляющей компании на недочеты при работе с «нулевой» квартирой
Прокуратура Челнов указала управляющей компании на недочеты при работе с «нулевой» квартирой

Прокуратура города провела проверку соблюдения жилищного законодательства.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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17 августа 2017г. 12:16

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в 13:52
Рубрика: Вечерка On-Line

Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать нарезанные дыни и арбузы

Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать нарезанные дыни и арбузы

В нашей полосе массовая продажа «местных» арбузов начинается, как правило, со второй половины августа. В продаже уже появились арбузы и дыни, выращенные на территории России и ближнего зарубежья, передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Ведомство обращает внимание, что действующими санитарными правилами продажа бахчевых культур частями не допускается - велика вероятность попадания патогенных микроорганизмов с кожуры внутрь продукта. Поэтому не стоит приобретать нарезанные на части дыни и арбузы, особенно в неорганизованных и несанкционированных местах торговли (вдоль дорог с машин), а также реализуемых без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Не стоит также забывать и о правилах гигиены: перед употреблением арбуз или дыню надо обязательно тщательно вымыть, нарезанную ягоду желательно употребить в течение суток.

Кстати, в июле 2017 года было забраковано 33 кг арбузов и дынь в связи с отсутствием документов, подтверждающих их происхождение,  качество и безопасность.

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Комментарии:


. 16.08.2017 21:40

И арбуз, и дыню надо обязательно тщательно помыть с мылом под проточной водой. Дыню нельзя хранить. Если не смогли съесть сразу всю дыню, остатки лучше заморозить. Начатый арбуз можно закрыть пищевой плёнкой и хранить в холодильнике не дольше 6 часов.

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