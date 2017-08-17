Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать нарезанные дыни и арбузы

В нашей полосе массовая продажа «местных» арбузов начинается, как правило, со второй половины августа. В продаже уже появились арбузы и дыни, выращенные на территории России и ближнего зарубежья, передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Ведомство обращает внимание, что действующими санитарными правилами продажа бахчевых культур частями не допускается - велика вероятность попадания патогенных микроорганизмов с кожуры внутрь продукта. Поэтому не стоит приобретать нарезанные на части дыни и арбузы, особенно в неорганизованных и несанкционированных местах торговли (вдоль дорог с машин), а также реализуемых без сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Не стоит также забывать и о правилах гигиены: перед употреблением арбуз или дыню надо обязательно тщательно вымыть, нарезанную ягоду желательно употребить в течение суток.

Кстати, в июле 2017 года было забраковано 33 кг арбузов и дынь в связи с отсутствием документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.