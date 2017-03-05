Роспотребнадзор РТ рекомендует не покупать торты через интернет

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан были организованы проверочные мероприятия - контрольные закупки кондитерских изделий, изготовленных в домашних условиях, и дальнейшие лабораторные исследования в АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». В результате в половине исследованных образцов изделий обнаружено превышение гигиенического норматива по содержанию бактерий группы кишечной палочки.
"Покупая у неизвестных лиц кондитерские изделия, изготовленные в домашних условиях, потребитель имеет все шансы провести часть времени на больничной койке. Такая продукция,зачастую, изготовлена в антисанитарных условиях (общежитиях, гаражах, частных домах и квартирах), с грубыми нарушениями технологии приготовления, без контролируемого внесения красителей и консервантов, усилителей вкуса" - говорится на официальном сайте ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор отмечает, что скорее всего эту продукцию готовят лица, не прошедшие медицинский осмотр и не имеющие элементарных знаний по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении кондитерских изделий. А для приготовления указанной продукции возможно использование пищевого сырья сомнительного происхождения, без товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, с истекшим сроком годности.
Приобретая такую продукцию потребитель не получает информацию об изготовителе продукции, ее составе, дате производства, сроке годности, условиях хранения и т.д.
"Поскольку в настоящее время приготовление различной пищевой продукции в домашних условиях и реализация ее через различные интернет-ресурсы носит массовый характер, Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан предупреждает граждан о возможных рисках и причинении вреда здоровью (возникновении пищевых отравлений, кишечных инфекций) при употреблении такой продукции, а также настоятельно рекомендует отказаться от таких приобретений" - констатируют в управлении.
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