Роспотребнадзор РТ: в FUN24 можно проносить продукты питания и напитки

В Управление продолжают поступать звонки от граждан с просьбой разъяснить правомерность действий сотрудников, которые запрещают проносить с собой продукты питания и напитки.

В обоснование такого запрета сотрудники развлекательного центра указывают на внутренние правила, а также на соответствующий запрещающий знак, размещенный при входе в развлекательный центр.

Как сообщает управление, 29 мая 2015 года решением Арбитражного суда подобные действия развлекательного центра признаны незаконными (№А65-7427/2015). Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом 14 августа этого же года данное решение оставлено без изменения. В настоящее время указанное решение вступило в законную силу.

В силу ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, общество обязано неукоснительно исполнять указанное выше решение, а, следовательно, не вправе запрещать потребителю проносить приобретенные им продукты питания и напитки.