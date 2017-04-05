Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

Роспотребнадзор Татарстана проверил сеть пекарен «Добропек». Результаты неутешительные. В 17 из 27 пекарен нашли грубые нарушения санитарных правил. В том числе и в поточности технологического процесса при изготовлении мучных изделий, сообщает пресс-служба Роспортребнадзора РТ.
Также проверяющие не увидели в пекарнях и необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены для персонала. Кроме того, в заведениях, расположенных на первых этажах, не разобщены системы вентиляции и канализации от систем жилых домов, нет также отдельного входа для загрузки сырья.
Мало того, пекарни не защищены от грызунов и тараканов. Владелец не создал и нужных условий труда на рабочих местах. Например, плохое освещенние и микроклимат.
В итоге по результатам проверок в суды были отправлены 17 административных дел о временном запрете деятельности пекарен. В 16 случаях Роспотребнадзор поддержали. Пекарни закрыли на срок от 10 до 45 суток. А одну из них была оштрафована на 10 тысяч рублей.
Также о грубых нарушениях санитарных норм свидетельствуют и результаты лабораторного контроля. В продукции и воде нашли кишечные палочки и золотистый стафилококк. «Химичили» и с начинкой - в некоторыхизделиях ее было меньше, чем положено. Но и это еще не все. Во время приготовления мучных и кондитерских изделий в «Добропеке» использовали просроченные продукты. В общей сложности было забраковано 213 партий продукции и сырья объемом около 2 тонн.
Всего по результатам проверок на индивидуального предпринимателя и должностных лиц – работников пекарен, составили 54 протокола об административном правонарушении.
Пекарни вновь заработают, если все выявленные нарушения будут устранены.
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