Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта

Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафактаБолее 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности, пишет газета «Известия». По данным Роспотребнадзора, доля забракованных проб импортных сигарет, не соответствующих нормам техрегламентов, за год увеличилась в 2,8 раза.

Теневой рынок табачных изделий в 2017 году увеличился почти в пять раз. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза. Цены на такую продукцию в соседних государствах ниже из-за существенного различия табачных акцизов в странах ЕАЭС.

По данным ФАС, в 2016 году цены на сигареты отечественных популярных брендов превышали цены на аналогичную продукцию в странах ЕАЭС на 35% в дешевом, на 62% в экономичном, на 55% в среднеценовом и на 42% в премиальном сегменте. Поэтому нелегальный приток табачной продукции в Россию из других государств ЕАЭС растет. По оценкам «Табакпрома», в приграничных областях объемы незаконной торговли достигают 30%.

В Евразийской экономической комиссии идут переговоры о том, чтобы к 2022 году установить единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере € 35 за тысячу штук.