Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафакта

Роспотребнадзор сообщил о трехкратном росте табачного контрафактаБолее 40% ввезенных из-за рубежа сигарет не соответствует требованиям безопасности, пишет газета «Известия». По данным Роспотребнадзора, доля забракованных проб импортных сигарет, не соответствующих нормам техрегламентов, за год увеличилась в 2,8 раза.
Теневой рынок табачных изделий в 2017 году увеличился почти в пять раз. Большая часть нелегальных сигарет изготовлена в странах Евразийского экономического союза. Цены на такую продукцию в соседних государствах ниже из-за существенного различия табачных акцизов в странах ЕАЭС.
По данным ФАС, в 2016 году цены на сигареты отечественных популярных брендов превышали цены на аналогичную продукцию в странах ЕАЭС на 35% в дешевом, на 62% в экономичном, на 55% в среднеценовом и на 42% в премиальном сегменте. Поэтому нелегальный приток табачной продукции в Россию из других государств ЕАЭС растет. По оценкам «Табакпрома», в приграничных областях объемы незаконной торговли достигают 30%.
В Евразийской экономической комиссии идут переговоры о том, чтобы к 2022 году установить единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере € 35 за тысячу штук.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!