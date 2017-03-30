Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана

|30 марта в 16:37
Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.
|30 марта в 16:19
Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.
|30 марта в 16:07
В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав.
|30 марта в 14:32
Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.
|30 марта в 13:55
Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей.
|30 марта в 12:49
29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Он оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном.
|30 марта в 11:07
По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату.
|30 марта в 11:04
По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку.
|30 марта в 10:49
Его задержали осенью 2015 года в аэропорту Бегишево, когда он, забрав детей, пытался улететь в Стамбул.
|30 марта в 09:40
Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее.
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
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Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...
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