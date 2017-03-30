Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана

Проверки Роспотребнадзором детских учреждений Татарстана в 2016 году выявили рост в 1,6 раза количества нарушений санитарного законодательства и условий содержания детей. Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее. Общая сумма штрафов составила 19,8 млн рублей против 12,3 млн рублей в 2015 году, сообщает tatcenter.ru.

Самыми частыми нарушениями в садиках, школах и санаториях республики являются крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние зданий и отдельных помещений, в т.ч. пищеблока, а также грубые нарушения санитарно-дезинфекционного режима, сообщили в ведомстве.