Роспотребнадзор: в Татарстан пришел птичий грипп

Роспотребнадзор нашел в Татарстане птичий грипп.

В ведомстве отметили, что в России прошедшей зимой случались факты такого заболевания и затем падежа птицы в Татарстане, Тыве, Краснодарском крае и Калининградской области, Калмыкии, Воронежской, Астраханской, Ростовской областях.

При этом в Роспотребнадзоре заверили, что во всех случаях обошлось без заражений птичьим гриппом людей.