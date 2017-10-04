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04 октября в 16:40
Роспотребнадзор не нашел опасности для детей в спиннерах
Роспотребнадзор не нашел опасности для детей в спиннерах

Провести исследование вынудила обеспокоенность родителей и учителей этой игрушкой.

04 октября в 16:27
После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел
После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел

Все уголовные дела возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

04 октября в 15:49
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Набережные Челны оказались на 12 месте в рейтинге качества дорог

В июне этого года проверялись те дороги, которые сами жители отмечали на карте так называемых «убитых дорог».

04 октября в 15:41
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На стоянке в «Мерседесе» задохнулся челнинец

Происшествие случилось в Саратовской области. Мужчина отравился угарным газом.

04 октября в 14:52
Всплеск гриппа в Челнах ожидается в конце октября
Всплеск гриппа в Челнах ожидается в конце октября

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом.

04 октября в 13:11
В Татарстане отчим на протяжении семи лет насиловал свою падчерицу
В Татарстане отчим на протяжении семи лет насиловал свою падчерицу

Мужчина угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если та кому-либо расскажет о произошедшем.

04 октября в 12:50
В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков
В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков

Все началось с того, что в августе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107» на одном из контрольно-пропускных пунктов.

04 октября в 11:36
Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров
Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров

Подавляющее большинство кадастровых инженеров включены в «красную зону».

04 октября в 09:53
32 команды поборются за 100 тысяч рублей в турнире по киберспорту в Челнах
32 команды поборются за 100 тысяч рублей в турнире по киберспорту в Челнах

Отборочный этап состоится с 14 по 22 октября, а финал пройдет с 27 по 28 октября.

04 октября в 09:01
В БСМП Челнов начали применять музыкотерапию
В БСМП Челнов начали применять музыкотерапию

Проект был создан при поддержке симфонического оркестра Игоря Лермана.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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05 октября 2017г. 07:36

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в 11:36
Рубрика: Вечерка On-Line

Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров

Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Республике Татарстан сообщило, что на официальном сайте ведомства rosreestr.tatarstan.ru во вкладке «Выбери кадастрового инженера» размещен рейтинг кадастровых инженеров, составленный по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года. Также на указанной странице можно ознакомиться отдельно с рейтингом, составленным за один месяц - сентябрь, передает пресс-служба исполкома города. 

Эта информация направлена на информирование заявителей: предварительно ознакомившись с ним, граждане могут заочно составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и тем самым снизить свои риски получения некачественных услуг кадастровых инженеров.

Кроме того, как пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстана Артем Костин, также не менее важна реакция самих кадастровых инженеров: «Мы очень надеемся, что увидев себя в «красной зоне», кадастровые инженеры будут стремиться к исправлению. Выбранная же нами методика – рейтинг за определенное количество месяцев, в данном случае, за 9 месяцев, и отдельно за один месяц – сентябрь – позволяет увидеть общую картину и то, как меняется ситуация по месяцам».

Как мы уже сообщали ранее, рейтинг кадастровых инженеров основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положительных и отрицательных решений при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет. Так, если процент приостановлений и отказов составляет более 35, то кадастровый инженер попадает в так называемую «красную зону». Если процент приостановлений и отказов менее 35, но более 18 - в «белую зону». Если менее 18 % - в «зеленую зону».

В настоящее время, как показывают рейтинг, составленный Росреестром Татарстана за 9 месяцев 2017 года, подавляющее большинство кадастровых инженеров, судя по количественному показателю имеющихся у них приостановлений и отказов, включены в «красную зону».

Росреестр Татарстана напоминает, что заказчики, недовольные качеством работы конкретного кадастрового инженера, могут высказать свои замечания, обратившись в СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» по тел. +7 (843) 291-05-10. 

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