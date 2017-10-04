Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров

Управление Росреестра по Республике Татарстан сообщило, что на официальном сайте ведомства rosreestr.tatarstan.ru во вкладке «Выбери кадастрового инженера» размещен рейтинг кадастровых инженеров, составленный по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года. Также на указанной странице можно ознакомиться отдельно с рейтингом, составленным за один месяц - сентябрь, передает пресс-служба исполкома города.

Эта информация направлена на информирование заявителей: предварительно ознакомившись с ним, граждане могут заочно составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и тем самым снизить свои риски получения некачественных услуг кадастровых инженеров.

Кроме того, как пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстана Артем Костин, также не менее важна реакция самих кадастровых инженеров: «Мы очень надеемся, что увидев себя в «красной зоне», кадастровые инженеры будут стремиться к исправлению. Выбранная же нами методика – рейтинг за определенное количество месяцев, в данном случае, за 9 месяцев, и отдельно за один месяц – сентябрь – позволяет увидеть общую картину и то, как меняется ситуация по месяцам».

Как мы уже сообщали ранее, рейтинг кадастровых инженеров основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положительных и отрицательных решений при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет. Так, если процент приостановлений и отказов составляет более 35, то кадастровый инженер попадает в так называемую «красную зону». Если процент приостановлений и отказов менее 35, но более 18 - в «белую зону». Если менее 18 % - в «зеленую зону».

В настоящее время, как показывают рейтинг, составленный Росреестром Татарстана за 9 месяцев 2017 года, подавляющее большинство кадастровых инженеров, судя по количественному показателю имеющихся у них приостановлений и отказов, включены в «красную зону».

Росреестр Татарстана напоминает, что заказчики, недовольные качеством работы конкретного кадастрового инженера, могут высказать свои замечания, обратившись в СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» по тел. +7 (843) 291-05-10.