Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

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05 апреля в 16:03
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

05 апреля в 15:22
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
05 апреля в 14:57
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
05 апреля в 14:33
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.

05 апреля в 14:19
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.

05 апреля в 14:01
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.

05 апреля в 13:46
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

05 апреля в 09:47
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

05 апреля в 09:08
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.

05 апреля в 08:12
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
05 апреля 2017г. 17:21

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в 09:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Росреестр Татарстана  в составе региональной межведомственной комиссии проведет обследование земельных участков, имеющих признаки наличия условий, способствующих возникновению очагов возгорания, в том числе при сплошном выжигании растительности, передает пресс-служба исполкома города.

При этом будет применен риск-ориентированный подход: мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы - на землях сельхозназначения и землях запаса (находящиеся в государственной и муниципальной собственности), на охранных зонах железнодорожных  дорог и полосах отвода автодорог.  

- Как известно, в апреле стартуют традиционные месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий. Многие, например, садоводы,  начинают жечь траву не только на своих участках, но и вокруг садоводческих товариществ, что очень опасно, - поясняет начальник Набережно-Челнинского отдела Управления Росреестра  по Республике Татарстан Радик Фасхутдинов. - Поэтому прилегающим территориям садоводческих товариществ также будет уделено особое внимание.      

По словам Радика Фасхутдинова, основными задачами Росреестра Татарстана в данном направлении являются проведение профилактических мероприятий земельного надзора для предупреждения выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях.

Кроме того, необходимо взаимодействие Управления Росреестра по Республике Татарстана, филиала Федеральной кадастровой палаты с территориальными подразделениями МЧС России, Россельхознадзором, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по пресечению таких случаев. В частности, их оперативное информирование в случае обнаружения фактов выжигания сухой растительности при проведении мероприятий по государственному земельному надзору.

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