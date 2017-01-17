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17 января в 08:22
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ
В Татарстане началась эпидемия ОРВИ

Роспотребнадзор по РТ сообщает о начале эпидемии острых респираторных вирусных инфекций в республике: показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 62,1%.

17 января в 08:18
914 камер следят за безопасностью в Челнах
914 камер следят за безопасностью в Челнах

Они установлены на домах и объектах социально-культурного назначения, чтобы обеспечивать видеонаблюдение за домом, парковкой, детской площадкой, двором.

17 января в 08:17
Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»
Главарь челнинской ОПГ «Боксеры» получит €5200 за «бесчеловечное обращение»

Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека. У бандита в тюрьме разболелись зубы, но он не получил своевременной помощи от стоматолога. 

17 января в 08:07
Шаймиев и Путин обсудят возможность сохранения поста президента Татарстана
Шаймиев и Путин обсудят возможность сохранения поста президента Татарстана

Федеральный закон запрещает главам регионов именоваться президентами. Обойти его можно, прописав должность президента в договоре о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой.

16 января в 14:44
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

Завтра служба проведет «горячую линию» по вопросам нового закона о государственной регистрации недвижимого имущества.

16 января в 14:03
Гайдаровский форум обнажил проблемы
Гайдаровский форум обнажил проблемы

Наш эксперт предполагает, что мир, возможно, стоит на пороге новых мировых рекордов по нефтедобыче.

16 января в 13:47
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом

Торжественная встреча победителей ралли “Дакар-2017” и “Africa Eco Race-2017” состоится завтра ночью в аэропорту “Бегишево”.

16 января в 12:43
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан

Завтра, 17 января с 16:00 до 18:00 народные избранники будут отвечать на вопросы жителей города.

16 января в 11:07
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе

О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния.

16 января в 10:44
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?

Исполком города опубликовал очередной график уборки местных проездов и улиц.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
17 января 2017г. 08:28

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в 14:44
Рубрика: Вечерка On-Line

Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

17 января с 8 до 12 ч. Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «Единый день горячей линии», сообщает пресс-служба исполкома города.

Горячая линия будет посвящена вопросам вступления с 1 января 2017 года в силу нового закона о государственной регистрации и изменениям в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

На вопросы жителей Набережных Челнов ответят по телефону +7(937)770-15-00 доб. 3021, 3008, 3028.

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