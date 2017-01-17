Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

17 января с 8 до 12 ч. Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет «Единый день горячей линии», сообщает пресс-служба исполкома города.

Горячая линия будет посвящена вопросам вступления с 1 января 2017 года в силу нового закона о государственной регистрации и изменениям в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

На вопросы жителей Набережных Челнов ответят по телефону +7(937)770-15-00 доб. 3021, 3008, 3028.