Российские туристы отыскали на полках китайских магазинов туалетную бумагу из Челнов

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Сегодня в новостях:
12 апреля в 19:30
“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина
“Бомба”, которая напугала челнинцев, оказалась посылкой из интернет магазина

Сегодня, примерно в 16:00, эвакуировали посетителей и персонал магазина “Эссен экспресс”.

12 апреля в 16:50
В Челнах эвакуируют посетителей и сотрудников магазина (ФОТО)
В Челнах эвакуируют посетителей и сотрудников магазина (ФОТО)

Как передает корреспондент “Вечерних Челнов”, кинологи с собаками ищут в помещении взрывное устройство.

12 апреля в 16:49
В Челнах эвакуировали людей из магазина
В Челнах эвакуировали людей из магазина

Челнинцев эвакуировали из торгового павильона «Эссен», который находится в 58 комплексе.

12 апреля в 16:14
Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке
Челнинка отправится в велопоход, чтобы показать мир своей умирающей собаке

Девушка планирует проехать девять тысяч километров от Челнов до Магадана вместе с таксой.

12 апреля в 15:29
В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»
В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»

В этот вечер залы библиотеки станут импровизированными тематическими площадками, каждая из которых предложит свою программу.

12 апреля в 14:48
“Челны-Бройлер” возглавил Айрат Гыйльфанов
“Челны-Бройлер” возглавил Айрат Гыйльфанов

Дилшат Ситдиков назначен директором ООО «Тукаевский Племрепродуктор» и ООО «Набережночелнинский инкубатор».

12 апреля в 14:22
В Казани горит историческое здание
В Казани горит историческое здание

Огнеборцы с помощью специальной вышки пытаются ликвидировать открытое горение на крыше. Клубы дыма вырываются из окон второго этажа здания, задымление распространилось также на пристройку.

12 апреля в 14:16
Суд признал Интехбанк банкротом
Суд признал Интехбанк банкротом

общий объём выявленного имущества банка составил 10,961 млрд рублей. Сумма обязательств банка — 25,747 млрд рублей.

12 апреля в 13:42
Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены
Челныводоканал: Трубопровод в 65 микрорайоне требует полной замены

Авария на канализационном коллекторе произошла 6-го апреля. На четыре дня без горячей воды остались почти 2000 квартир.

12 апреля в 13:06
В Челнах налоговая инспекция проведет день открытых дверей
В Челнах налоговая инспекция проведет день открытых дверей

В рамках акции жители и гости города смогут получить консультацию сотрудников налоговой службы.


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Правдомер
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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
12 апреля 2017г. 21:42

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в 11:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Российские туристы отыскали на полках китайских магазинов туалетную бумагу из Челнов

Российские туристы отыскали на полках китайских магазинов туалетную бумагу из Челнов

Российские туристы отыскали на полках китайских магазинов туалетную бумагу из Набережных Челнов.

Некоторые поделились фотографиями находки с Набережночелнинским картонно-бумажным комбинатом им. Титова, производящим бумагу, сообщает Челны24. В комментариях к присланным фотографиям туристы писали:

Иду по магазину в Китае и вижу что-то очень знакомое, родное. Челнинский КБК – молодцы, предприятие работает!

Как оказалось, дилер КБК, реализующий бумагу на территории Дальнего востока, начал поставлять продукцию и китайским ритейлерам, сообщила пресс-служба компании.

Заметим, что челнинский КБК покрывает 15% рынка туалетной бумаги в России. Основные точки распространения продукции - Российская Федерация (90%) и Казахстан (10%). Теперь, благодаря умелым дилерам, продукция КБК появилась и в Поднебесной.

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