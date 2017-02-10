Российские туроператоры из-за кризиса перестали продавать горящие туры

уроператоры почти отказались от продажи горящих туров — причиной этому стал кризис на рынке. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании «ОнлайнТур» Игоря Блинова и исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе, объемы таких предложений за 2 года значительно сократились: с 15−20% до 3−5%.
«Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот», — цитирует издание Блинова.
Прогнозы об отказе от горящих путевок появились еще в прошлом году — директор туристической компании «Трэвэл-эндвок» Юлия Таланова в статье для «БИЗНЕС Online» сообщала: «Из-за закрытия Турции и Египта альтернатив недорогому отдыху возле моря оказалось не так много, поэтому все направления, особенно в нашей стране, раскупаются довольно активно. И чем ближе ваш отпуск, тем выше становятся цены на турпродукт в южном направлении».
При этом, по словам вице-президента российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, при возобновлении полетов в Египет стоимость туристических путевок может сократиться на 15 — 20%.
Комментарии посетителей
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