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18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.
18 сентября в 13:11
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»
Челнинка претендует на титул «Девушка года Playboy 2017»

Лия Ситдикова может попасть на обложку журнала и получить 1 миллион рублей призовых.

18 сентября в 11:21
В ТОСЭР Челны примут нового резидента
В ТОСЭР Челны примут нового резидента

Компания занимается организацией производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы.

18 сентября в 10:56
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР
Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США может перейти к военным действиям против КНДР.

18 сентября в 10:28
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета
В Челнах бизнесмен застрелился из арбалета

Один из друзей погибшего, видимо, что-то знал о его намерениях или настроении, поэтому приехал к нему домой, выбил дверь в квартиру, но обнаружил на полу уже мертвое тело.

18 сентября в 10:12
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка
В Башкирии прошел митинг в защиту родного языка

Из-за перехода на добровольное изучение началось массовое сокращение учителей башкирского языка, заявили участники акции.

18 сентября в 09:41
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца
Держался из последних сил: недалеко от Тарловки из воды вытащили челнинца

Надувная лодка рыбака перевернулась и мужчина оказался в воде.

18 сентября в 09:30
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти
Челны единственный город в России, в котором школьники круглогодично несут вахту памяти

Выходными днями на ПОСТу № 1 считаются только 31 декабря и 1 января.

18 сентября в 09:18
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России
Патрульные постовые Набережных Челнов вошли в десятку лучших в России

Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 300-летию российской полиции, проводился в Тюмени.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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в 10:56
Рубрика: Вечерка On-Line

Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР

Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи КНДР

Вблизи Северной Кореи начались военно-морские учения России с Китаем, сообщает Reuters.

Учения пройдут на территории между заливом Петра Великого на юге Приморского края и южной частью Охотского моря, к северу от Японии.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что во Владивосток прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Китая. 

В середине сентября после очередного запуска ракеты Северной Кореей госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвали Россию и Китай принять меры против КНДР. Он подчеркивал, что Китай и Россия должны предпринять «конкретные шаги» и «заявить о своей нетерпимости в отношении этих безответственных пусков ракет».

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США может перейти к военным действиям против КНДР. «Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если США придется любым способом защищать себя и своих союзников, Северная Корея будет уничтожена»,— сказала она.

По ее словам, США «исчерпали все возможности», которые имеют в Совете безопасности ООН, поэтому вопрос может быть передан в ведение Пентагона.

16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын во время наблюдения за пуском баллистической ракеты сообщило завершении формирования ядерных сил республики в скором времени. Он подчеркнул, что цель этого  — достижение «реального» военного паритета с США.

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