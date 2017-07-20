Россия попала в число худших стран для пенсионеров

В число самых худших стран для пенсионеров попала Россия. Соответствующее исследование провели специалисты инвесткомпании Natixis Global Asset Management.

Россия заняла 40-ю позицию из 43 возможных. При этом РФ по сравнению с прошлогодними показателями поднялась на три места. В 2017-м Россия набрала 45 баллов из 100. Самое последнее место теперь занимает Индия. Чуть выше расположились Греция (42 место) и Бразилия (41 место).

При этом Россия хуже всех по таким показателям, как госуправление и инфляция. Также РФ уступает многим странам по благосостоянию и здравоохранению, пишет КП.

Лучшими странами для пенсионеров стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.