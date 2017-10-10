Россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев

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10 октября в 16:37
Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги
Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги

Тело закопали в июне, а в октябре сожитель падчерицы рассказал полиции о произошедшем, после чего его задержали. Затем нашли закопанное в навозе, гниющее тело 56-летнего мужчины.

10 октября в 15:48
В России введут обязательный урок по шахматам
В России введут обязательный урок по шахматам

Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

10 октября в 15:45
В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган
В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган

Медики приехали по вызову в квартиру его бывшей жены — там они и обнаружили мужчину, который истекал кровью. Отмечается, что оба супруга были ранее судимы.
10 октября в 15:04
На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам
На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам

В настоящий момент заканчивается установка и монтаж опор освещения на отрезке от улицы Королева до улицы Нариманова.

10 октября в 11:44
Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят
Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят

В обращении к Рустаму Минниханову Юрий Синельщиков назвал действия казанского исполкома “издевательством по существу”.

10 октября в 10:56
В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей
В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей

В апреле прошлого года Дарья Алякина была отпущена из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей.

10 октября в 09:43
Певица из Челнов спела в “Вечернем Урганте” (ВИДЕО)

Телеведущий отметил, что клип «Татарин» группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.

10 октября в 08:41
Госслужащих Татарстана переводят на срочные контракты
Госслужащих Татарстана переводят на срочные контракты

Срочный контракт заключается на неопределенный срок, по истечении которого он либо растрогается, либо госслужащего назначают на ту же должность.

10 октября в 08:27
За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ
За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предшествующей неделей повысилась на 4,6 процента, отмечают в Роспотребнадзоре.

10 октября в 08:25
Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”
Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

Они смогут компенсировать затраты на отдых, лечение, спорт, плату за детский сад или ЖКХ. (СПИСОК)


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
10 октября 2017г. 22:49

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в 13:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев

Россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев

В правительстве разработан законопроект о ветеринарной безопасности, предусматривающий обязательную регистрацию домашних животных в едином реестре. Процедура будет платной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова.

Он добавил, что за регистрацию предполагается ввести плату. «Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — отметил парламентарий.

Панов сообщил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — считает парламентарий.

Как подчеркнул депутат, в документе должен быть предусмотрен переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что начать и сказать: „Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное“ — это неправильно и будет выглядеть, скажем так, неуважительно», — отметил Панов.

По его словам, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» приняли положения, которые предполагают учет и идентификацию кошек и собак. «То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как закон осуществляется, то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет», — заметил он.

Панов добавил, что правительство уже просили уточнить данный вопрос. По словам зоозащитников, подчеркнул Панов, отсутствие регистрации создает условия к тому, чтобы недобросовестные владельцы отказывались от своих питомцев или уходили от ответственности, если животное кому-то навредило. 

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