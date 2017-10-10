Россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев

В правительстве разработан законопроект о ветеринарной безопасности, предусматривающий обязательную регистрацию домашних животных в едином реестре. Процедура будет платной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова.

Он добавил, что за регистрацию предполагается ввести плату. «Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — отметил парламентарий.

Панов сообщил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — считает парламентарий.

Как подчеркнул депутат, в документе должен быть предусмотрен переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что начать и сказать: „Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное“ — это неправильно и будет выглядеть, скажем так, неуважительно», — отметил Панов.

По его словам, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» приняли положения, которые предполагают учет и идентификацию кошек и собак. «То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как закон осуществляется, то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет», — заметил он.

Панов добавил, что правительство уже просили уточнить данный вопрос. По словам зоозащитников, подчеркнул Панов, отсутствие регистрации создает условия к тому, чтобы недобросовестные владельцы отказывались от своих питомцев или уходили от ответственности, если животное кому-то навредило.