Россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев

В правительстве разработан законопроект о ветеринарной безопасности, предусматривающий обязательную регистрацию домашних животных в едином реестре. Процедура будет платной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова.
Он добавил, что за регистрацию предполагается ввести плату. «Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — отметил парламентарий.
Панов сообщил, что законопроект закрепляет порядок чипирования животных на добровольной основе. «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — считает парламентарий.
Как подчеркнул депутат, в документе должен быть предусмотрен переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что начать и сказать: „Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное“ — это неправильно и будет выглядеть, скажем так, неуважительно», — отметил Панов.
По его словам, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» приняли положения, которые предполагают учет и идентификацию кошек и собак. «То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как закон осуществляется, то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет», — заметил он.
Панов добавил, что правительство уже просили уточнить данный вопрос. По словам зоозащитников, подчеркнул Панов, отсутствие регистрации создает условия к тому, чтобы недобросовестные владельцы отказывались от своих питомцев или уходили от ответственности, если животное кому-то навредило.
Комментарии посетителей
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
“Главная задача депутатов - обличать исполнительную власть” (из обращения премьер-министра правительства...
Доигрались с татарским языком. То ли еще будет! Что примечательно, на медали купола без крестов, а на...
Вот это настоящий депутат! Нет, чтобы рассказать о своих достижениях в Горсовете, так он ошибки других...
Вот и пусть теперь чиновники говорят о том, что русский язык в РТ на высоком уровне... Хотя....1991 год, Елабуга, в...
Профессора Алпатова Эльмира Сунгатовна и Ермакова Наталья Анатольевна очень известны в г.Набережные Челны....
МУДРЫЙ СОВЕТ .., - ТЕМ ЕВРЕЯМ, КОТОРЫЕ , - ТОЛИ ПО ГЛУПОСТИ , ТОЛИ ПО НЕ ЗНАНИЮ ИЛИ ПО ЗЛОМУ УМЫСЛУ, - ОБВИНЯЮТ НЕ...
Это переходит все рамки приличия, что за тупоголовые чиновники, силой учить не заставите а вот настроить...
экологам надо по вечерам и ночам хоть иногда делать обходы промзон. часто на бси видел дымоган, тоже битумом...
для русскоязычных учеников татарский должен быть по желанию и уж точно не должно быть по нему обязательных...
Филиал с момента открытия давно обесценился и этот уровень постоянно опускается. Чего хочет добиться...