Россиян могут обязать платить налог на малодетность

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает введение налога на малодетность.

В свою очередь, многодетные семьи предлагается поддержать. «Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей», пишут «Известия».

В частности, для таких семей предлагается установить ежемесячные денежные выплаты. 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью-семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.