Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Россияне могут обратиться за американской визой в другую страну, где сроки рассмотрения такой заявки меньше, чем в Москве. Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Как заявили в посольстве США в РФ, граждане России и других государств могут подавать документы для получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты в любой стране мира. «Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству», — рассказали дипломаты.
Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.
В то же время аналогичные сроки при обращении в американское посольство как в Киеве, так и в Пекине составляют четыре календарных дня. В Тбилиси собеседования придется ждать восемь дней, в Астане и Каире — 23, в Ташкенте — 43.
Ранее стало известно, что в период с 23 августа по 1 сентября в России не будут выдавать неиммиграционные визы в США. Затем эта процедура возобновится, но только в Москве. Такие меры объяснили решением российских властей значительно сократить число сотрудников американских дипмиссий в стране.
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