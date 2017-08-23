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23 августа в 11:09
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

23 августа в 11:07
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов
Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из  Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.

23 августа в 11:05
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.

23 августа в 09:47
Халикова вернули на КАМАЗ
Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.

23 августа в 09:33
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку
В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.
23 августа в 09:16
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения
Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения

В связи с ремонтом моста по проспекту Вахитова, с сегодняшнего дня трамваи №6,9 и 10 будут ходить по другому маршруту.

23 августа в 09:12
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Завод в Зеленодольске также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.

23 августа в 08:27
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет

Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. С приходом в Кремль Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным, исключений не будет. 

23 августа в 08:18
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени
Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Послание “с энергетическим потенциалом” написано от имени 2000 новоселов, заселявшихся в 39 комплекс 27 лет назад.

22 августа в 16:32
Челнинцам запретили находиться в лесах
Челнинцам запретили находиться в лесах

Такие ограничения ввели в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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23 августа 2017г. 12:16

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в 11:09
Рубрика: Вечерка On-Line

Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Россияне могут обратиться за американской визой в другую страну, где сроки рассмотрения такой заявки меньше, чем в Москве. Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости.

Как заявили в посольстве США в РФ, граждане России и других государств могут подавать документы для получения разрешения на въезд в Соединенные Штаты в любой стране мира. «Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству», — рассказали дипломаты.

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

В то же время аналогичные сроки при обращении в американское посольство как в Киеве, так и в Пекине составляют четыре календарных дня. В Тбилиси собеседования придется ждать восемь дней, в Астане и Каире — 23, в Ташкенте — 43.

Ранее стало известно, что в период с 23 августа по 1 сентября в России не будут выдавать неиммиграционные визы в США. Затем эта процедура возобновится, но только в Москве. Такие меры объяснили решением российских властей значительно сократить число сотрудников американских дипмиссий в стране.

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